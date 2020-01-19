تقرير سري.. إخفاقات خطيرة في جهوزية أهم فرقة برية بالجيش الإسرائيلي

القوات البرية الإسرائيلية "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء أمس السبت، النقاب عن تقرير سري، يتحدث عن إخفاقات خطيرة في جهوزية أهم وأكبر فرقة برية، بالجيش الإسرائيلي.



وذكرت الصحيفة، أن التقرير الذي تم إعداده صيف العام 2018، يكشف مدى عدم الاستعداد للحرب على الجبهة الشمالية، خصوصاً بالفرقة 319 مدرعات، المعروفة بفرقة "التحطيم".



وقالت الصحيفة: "إن التقرير يتحدث عن نقص كبير لدى الفرقة، في الاستعداد للحرب، وأنه ينقصها الموارد والمعدات الضرورية للمشاركة في أي حرب برية قادمة بالشمال".



ووفقاً لـ (صحيفة يديعوت)، أكد التقرير أن 52% من المركبات (دبابات وشاحنات وإسعافات) بهذه الفرقة، غير مؤهلة لخوض حرب برية مفاجئة على الجبهة الشمالية.



وبحسب الصحيفة، أشار التقرير الى أن لدى الفرقة نقصاً بنسبة 20% في الأسلحة ووسائل الرؤية الليلية، اللازمة للحرب والقتال البري، وأن نسبة الجهوزية للقتال البري بهذه الفرقة هي 80% فقط.



وأضاف التقرير، أن غالبية دبابات الفرقة 319، وأجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بها، يتم استخدامهم من قبل فرق وألوية أخرى للتدريبات بالشمال، وهي غير جاهزة للمشاركة الفورية بأي قتال بري.



ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن الجيش حاول معالجة الإخفاقات بعد صدور التقرير، وتم إصلاح جزء منها، مشيراً إلى أن النقص في الميزانيات، يؤثر على ذلك".



ولفتت الصحيفة، إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وقيادة الجيش الإسرائيلي، وخصوصاً قيادة الجبهة الشمالية، عارضت نشر تفاصيل هذا التقرير.