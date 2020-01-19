طقس الأحد: أجواء شديدة البرودة وتتساقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق





2 شدة سرعة الرياح.



3- خطر التزحلق على الطرقات.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 9-6 10-4 7-3 بيتلحم 9-6 10-4 7-3 راماللهوالبيرة 8-5 9-3 6-2 طولكرم 14-10 15-8 11-6 نابلس 10-7 11-5 8-4 قلقيلية 14-10 15-8 11-6 جنين 14-8 15-7 12-5 سلفيت 9-6 10-4 7-3 طوباس 14-8 15-7 12-5 روابي 10-7 11-5 8-4 الخليل 8-5 9-3 9-2 غزه 15-11 16-9 13-8 أريحا 17-11 17-10 14-8 خانيونس 15-11 16-9 13-8 الأغوارالشمالية 16-9 16-8 13-6 رفح 14-10 15-8 12-7

4- تدني مدى الرؤية الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الأحد، غائماً وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.هذه الليلة، يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.الاثنين: يستمر الجو غائماً وشديد البرودة وماطراً على فترات فوق مختلف المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الثلاثاء: تتأثر المنطقه بكتلة هوائية أكثر برودة؛ لذا يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق، تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.