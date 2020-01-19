شؤون فلسطينية

وفاة سيدة وإصابة طفلتها في حادث سير غرب مدينة غزة

وفاة سيدة وإصابة طفلتها في حادث سير غرب مدينة غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الادارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، بوفاة السيدة رنا عبد محمد النقلة (24 عاما)، في ساعة من متأخرة من مساء أمس السبت، جراء وقوع حادث سير غرب مدينة غزة.

وأشارت الادارة في تصريح لها، نشرته على موقع (فيسبوك)، إلى أن الحادث الذي وقع قرب مفترق عبد العال بشارع الجلاء غرب مدينة غزة، أسفر كذلك عن اصابة ابنة السيدة، وهي حلا أحمد النقلة (خمس سنوات)، بجروح وصفت بالمتوسطة.

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