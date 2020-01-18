شؤون فلسطينية

بالصور: غرق عدة منازل وشوارع في رفح جراء سقوط الأمطار

بالصور: غرق عدة منازل وشوارع في رفح جراء سقوط الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء وصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت، صوراً تظهر غرق عدة مناطق وعدد من الشوارع، جراء هطول الأمطار الكثيف، في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.  

ووفق النشطاء، فإن عددًا من الشوارع والمنازل غرقوا في وقت متأخر من مساء السبت، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من سحب عدد من السيارات بفعل الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة.

كما غرفت عدة منازل في منطقة الصيامات بالمدينة بسبب الأمطار.

ويضرب فلسطين هذه الأيام، منخفض جوي، حيث يكون الجو هذه الليلة غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.











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