شاهد: ليبرمان ينسحب من لقاء على الهواء مباشرة بسبب وزيرة الثقافة

شهد لقاءٌ على الهواء مباشرة في (القناة 13) الإسرائيلية، انسحاب زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، بعدما شاهد وزير الثقافة في حكومة نتنياهو، ميري ريغف، وهي تستعد للمشاركة في اللقاء.



وانسحب ليبرمان من أستوديو (القناة 13) مع قدوم، ميري ريغف، ويرد تحيتها بقوله: "أنا أقول أسبوع طيب فقط للبشر".



وكان ليبرمان، وصف ريغف بأنها "بهيمة"، وفق ما نقلت صحفية (معاريف) الإسرائيلية قبل عدة أشهر.















رام الله - دنيا الوطن