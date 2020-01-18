دولي

جراء أمطار غزيرة.. مصرع خمسة أشخاص جنوب شرق البرازيل

جراء أمطار غزيرة.. مصرع خمسة أشخاص جنوب شرق البرازيل
سقوط أمطار كثيفة في البرازيل
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أشخاص، مصرعهم، جراء فيضانات وانزلاقات للتربة نتجت عن أمطار غزيرة في ولاية "اسبيريتو سانتو"، جنوب شرق البرازيل.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن جهاز الإطفاء في الولاية، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم جراء الأمطار التي هطلت اليوم السبت، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا). 

وسجلت أضرار مادية كبيرة، وأدى انهيار جسور جراء شدة المياه الى عزل بعض السكان، فيما أكد رئيس بلدية ايكونا أن الفيضانات دمرت "كامل المحال التجارية.

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