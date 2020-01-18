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حفتر يصل إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا

حفتر يصل إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا
خليفة حفتر
رام الله - دنيا الوطن
وصل قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر إلى برلين مساء اليوم السبت، لحضور مؤتمر دولي حول ليبيا غدا.

ويشارك في المؤتمر طرفا النزاع، وعدد من الرؤساء بينهم الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكشفت وكالة (تاس) الروسية أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح توزيع التسوية على ست "سلال" على غرار التسوية السورية، ووضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.

وحسب مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، والذي اطلعت الوكالة عليها، فإن مسارات العمل الستة المقترحة، هي وقف إطلاق النار، وحظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وإطلاق إصلاحات اقتصادية، واحترام القانون الإنساني.

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