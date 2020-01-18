تونس ترفض الدعوة المتأخرة لمؤتمر برلين والمغرب تستغرب إقصاءها

خليفة حفتر والسراج

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت تونس اليوم السبت، حضور مؤتمر برلين حول ليبيا لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة والسلام في ليبيا، بعد دعوة متأخرة وجهتها ألمانيا.



وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان: "بالنظر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق... فإنّه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأضاف البيان: أن تونس التزمت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين ودعت إلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015، وذلك بالرغم من أنّ تونس من أكثر الدّول تضرّرا من تأزم الأوضاع في ليبيا.



وتعقد ألمانيا يوم الأحد مؤتمراً دعت إليه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).



كما دعت إليه عدة بلدان بينما لم تتلق تونس جارة ليبيا دعوة مما أثار غضب ودهشة الدبلوماسية التونسية.



وطالبت حكومة السراج يوم الخميس ألمانيا بدعوة تونس وقالت إنها عنصر مهم وطالما لعبت دورا محوريا واستضافت الليبيين في أوقات الأزمات. وعقب ذلك تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحضور المؤتمر.



كما أعربت الخارجية المغربية اليوم السبت، عن "استغرابها العميق" لعدم دعوة الرباط لمؤتمر برلين حول ليبيا المزمع غدا في ألمانيا.



وجاء في بيان الخارجية المغربية، أن "المملكة المغربية تعرب عن استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر المتوقع انعقاده في 19 يناير ببرلين، بألمانيا، حول ليبيا"، حيث أن الرباط "كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية. وقد اضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد -الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين- من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق"، وفق ما أوضح موقع (روسيا اليوم).



وأضافت: أن "المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع، ولا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية."



وختمت أن "المملكة المغربية ستواصل من جهتها انخراطها إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة بصدق، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية".