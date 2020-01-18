شؤون فلسطينية

شاهد: الصين تُقرصن بيانات القبة الحديدية الإسرائيلية

شاهد: الصين تُقرصن بيانات القبة الحديدية الإسرائيلية
القبة الحديدية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تمكن قراصنة إنترنت صينيون من سرقة بيانات تخص منظومة القبة الحديدية من حواسيب خاصة بشركات تقنيات دفاعية إسرائيلية، وتتعلق تلك البيانات بصواريخ "أرو 3" ومركبات جوية آلية، وصواريخ باليستية، وغيرها من الوثائق التقنية في نفس مجالات الدراسة.

وتساءل تقرير -نشره موقع مجلة (ناشونال إنترست) الأميركي- عما ستفعله الصين بالبيانات التي حصلت عليها عن منظومة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية المعروفة بالقبة الحديدية؟

ونقل عن براين كريبس الكاتب المعنيّ بالأمن السيبراني قوله إن شركة "سايبر إنجنيرنغ سيرفس" بولاية ميريلاند الأميركية رصدت هذا السطو الالكتروني، كما نقل موقع (الجزيرة).

وأشار إلى أن عملية السطو حدثت الفترة بين 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و13 آب/أغسطس 2012، وقال إنه تم اختراق شبكات حواسيب ثلاث من كبريات شركات التكنولوجيا الدفاعية في إسرائيل.

ويعتقد أنَّ مرتكبي الهجوم من "مجموعة التعليقات" وهي جماعة من القراصنة يمولها الجيش الصيني، إضافة إلى ذلك، توصلت شركة ماندينت للأمن السيبراني بولاية فيرجينيا إلى أنَّ هذه المجموعة تعمل تحت قيادة المكتب الثاني بدائرة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي، الدائرة الثالثة، المعروفة باسم وحدة "61398".

وذكر التقرير أن هذه الوحدة تشن حملة شرسة لسرقة الأسرار الأميركية حتى أنَّ وزارة العدل أدانت أربعة أعضاء مزعومين بها في أيار/مايو الماضي.

 

أخبار ذات صلة

إسرائيل تشدد حكم قاصر فلسطيني من 35 سنة إلى المؤبد

إسرائيل تشدد حكم قاصر فلسطيني من 35 سنة إلى المؤبد

صور: الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد وعيد الغطاس

صور: الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد وعيد الغطاس

وفد من منظمة التحرير يلتقي نائب وزير الخارجية السوري

وفد من منظمة التحرير يلتقي نائب وزير الخارجية السوري

الشرطة: مقتل مواطن طعناً في مدينة قلقيلية

الشرطة: مقتل مواطن طعناً في مدينة قلقيلية

طلبة هندسة العمارة في جامعة القدس يقدمون حلولاً معمارية ابتكارية

طلبة هندسة العمارة في جامعة القدس يقدمون حلولاً معمارية ابتكارية

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

الرئيس يصل بيت لحم لحضور احتفالات أعياد الميلاد للكنائس الأرمنية

الرئيس يصل بيت لحم لحضور احتفالات أعياد الميلاد للكنائس الأرمنية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

صور: الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد وعيد الغطاس

صور: الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد وعيد الغطاس

وفد من منظمة التحرير يلتقي نائب وزير الخارجية السوري

وفد من منظمة التحرير يلتقي نائب وزير الخارجية السوري

الشرطة: مقتل مواطن طعناً في مدينة قلقيلية

الشرطة: مقتل مواطن طعناً في مدينة قلقيلية

طلبة هندسة العمارة في جامعة القدس يقدمون حلولاً معمارية ابتكارية

طلبة هندسة العمارة في جامعة القدس يقدمون حلولاً معمارية ابتكارية

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

الشرطة تُمن وتُشارك باستقبال غبطة بطريرك طائفة الأرمن في بيت لحم

الشرطة تُمن وتُشارك باستقبال غبطة بطريرك طائفة الأرمن في بيت لحم

اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم

اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم

منوعات

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها &#34;تغمز&#34; لتيم حسن

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها "تغمز" لتيم حسن

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ &#34;منة عرفة&#34;

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ "منة عرفة"

&#34;كان نفسه يتجوز&#34;.. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

"كان نفسه يتجوز".. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

رد غير متوقع من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه

رد غير متوقع من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

عربي

تونس ترفض الدعوة المتأخرة لمؤتمر برلين والمغرب تستغرب إقصاءها

تونس ترفض الدعوة المتأخرة لمؤتمر برلين والمغرب تستغرب إقصاءها

الرئيس اللبناني يطلب من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت

الرئيس اللبناني يطلب من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت

اليمن: عشرات القتلى والجرحى بتجدد المعارك في ريف صنعاء ومناطق متفرقة

اليمن: عشرات القتلى والجرحى بتجدد المعارك في ريف صنعاء ومناطق متفرقة

السعودية تمنح السودان 1.2 مليار دولار

السعودية تمنح السودان 1.2 مليار دولار