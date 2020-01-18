الرئيس اللبناني يطلب من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت

الرئيس اللبناني ميشال عون

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رام الله - دنيا الوطن

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت الذي يشهد اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين مساء السبت.



وقال مكتب الرئاسة اللبنانية بحسب (رويترز) إن عون "دعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت".