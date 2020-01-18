اليمن: عشرات القتلى والجرحى بتجدد المعارك في ريف صنعاء ومناطق متفرقة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر عسكرية وإعلامية من القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين، إن عشرات القتلى والجرحى، سقطوا من الجانبين، يوم السبت 18 كانون الثاني/ يناير، بتجدد المعارك العنيفة في مديرية نهم عند الريف الشرقي للعاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظات البيضاء والضالع وحجة وسط وشمالي اليمن.



وبحسب (مونتي كارلو) الدولية، تحدثت هذه المصادر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل، بعدما شنت قوات حكومية مدعومة بغارات جوية سعودية، هجوماً على مواقع للحوثيين شرقي صنعاء، بينما أغار المقاتلون الحوثيون على تجمعات لتحالف الحكومة في محافظة البيضاء، وسط البلاد.



ويأتي التصعيد بعد يومين على إحاطة متفائلة من مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث أمام مجلس الأمن، حول تطورات الوضع اليمني، الذي قال إنه يشهد أفضل أوقات التهدئة منذ اندلاع الحرب هناك قبل خمس سنوات.