السعودية تمنح السودان 1.2 مليار دولار

الربيعة خلال مشاركته في الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مسؤول سعودي، عن مساعدات مالية قدمتها بلاده للخرطوم تزيد على مليار دولار، وأكد أن الروابط التاريخية بين البلدين، تجعل دعم السودان وشعبه أولوية ملحة للمملكة.



وقال عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن المملكة كانت عبر تاريخ علاقتها، وما زالت واحدة من أكبر الدول المانحة والداعمة للسودان، حيث قدمت ما يزيد على 1.2 مليار دولار أمريكي حتى عام 2019، وذلك وفق صحيفة (عكاظ).



واعتبر الربيعة، أنه إدراكاً من المملكة لحجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والمناخية والصحية، التي يواجهها شعب السودان، قامت وبالشراكة مع دولة الإمارات بدعم السودان، بالإعلان بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2019 عن حزمة من المساعدات المشتركة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار منها 500 مليون دولار أمريكي، وديعة في البنك المركزي السوداني، دعماً لاقتصاده، وتخفيفاً على العملة السودانية، كما قامت المملكة، برفع استثماراتها في القطاع الخاص، وإيجاد فرص للعيش الكريم.



وختم الربيعة قائلاً: إن المملكة تدعم الجهود الدولية لعقد مؤتمر المانحين للسودان في عام 2020 من أجل الوصول إلى أكبر قدر من التمويل لمساعدة شعبه على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، كما أكد أن المملكة تدعم الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وتدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود الإنسانية مع دعم التنمية للوصول إلى التعافي الاقتصادي.