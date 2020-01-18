دولي

بولندا تُعلن عن حقوقها على تحف فنية في روسيا

بولندا تُعلن عن حقوقها على تحف فنية في روسيا
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية البولندية، حقوق وارسو على تحف فنية في متاحف روسيا، وكتبت على (تويتر): "نتيجة ممارسات الاتحاد السوفيتي، تضررت الثقافة البولندية".

وزعمت وارسو، وفق (روسيا اليوم)، أن المخابرات السوفيتية، صادرت، ونقلت العديد من الأعمال والتحف الفنية، التي لا يزال الكثير منها في روسيا، وبينها لوحة (مادونا غلوغوفسكايا) للفنان لوكاس كرانش، ولوحة (طفلة مع حمامة) للفنان أنطوان باينه، ولوحة (الطيور في الفناء) للفنان دانيال شولز، ولوحة (منظر الغابة) للفنان يان بروغيل.


من جانبه علق القائم بأعمال وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي بالقول: "تعتبر هذه التحف الفنية من ممتلكات روسيا الاتحادية لأنها نقلت في إطار عمليات التعويض والاسترداد التي تمت بعد الحرب. لكن رغم ذلك تبقى هذه القطع الفنية ملكا للثقافة العالمية، والدولة الروسية مالكة هذه القطع، ولها الحق وحدها في التصرف بها".  

وأشار الوزير إلى أنه لا توجد أي ظروف مواتية للحديث عن إعادة هذه التحف، وهذه القضية غير قابلة للبحث بالنسبة للجانب الروسي.

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