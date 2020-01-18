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تونس ترفض "دعوة ألمانيا المتأخرة" لمؤتمر برلين حول ليبيا

تونس ترفض "دعوة ألمانيا المتأخرة" لمؤتمر برلين حول ليبيا
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أنها رفضت حضور مؤتمر برلين حول ليبيا، موضحة أن الرفض، جاء بسبب الدعوة المتأخرة التي وجهتها ألمانيا لتونس أمس الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان عنها نقلته (رويترز): "بالنظر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة، وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر، الذي انطلق منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أي جهد دولي، يراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق، فإنّه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر".

وأضافت، أن تونس التزمت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين، ودعت إلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي، نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم بعيداً عن التدخلات الخارجية، التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015، وذلك بالرغم من أن تونس من أكثر الدول تضرراً من تأزم الأوضاع في ليبيا.

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