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الشرطة: مقتل مواطن طعناً في مدينة قلقيلية

الشرطة: مقتل مواطن طعناً في مدينة قلقيلية
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، إن مواطناً قتل، مساء اليوم السبت، بعد تعرضه للطعن بآلة حادة في مدينة قلقيلية.

وأضاف ارزيقات، عبر صفحته الرسمية، أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

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