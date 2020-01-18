شاهد: مسيرات من مناطق عدّة تجوب بيروت... "لن ندفع الثمن"

رام الله - دنيا الوطنتجمّع متظاهرون في نقاط عدّة؛ للإنطلاق بمسيرة حملت عنوان "لن ندفع الثمن" على أن تلتقي في محيط مجلس النواب، رفضاً للصيغة المعتمدة في تشكيل الحكومة.فقد انطلق محتجّون من ساحة ساسين في الأشرفية، بتظاهرة باتجاه وزارة المالية، العدلية، ليتّجهوا بعدها إلى جمعية المصارف في وسط بيروت.هذه التظاهرة ستلتقي بتظاهرتين، انطلقتا من البربير والدورة، وسينضم إليها محتجّون قادمون من الشمال، ليتوجهوا سوياً إلى ساحة الشهداء ومداخل مجلس النواب، حيث التجمع المركزي.وجابت المسيرة الطريق الداخلية في برج حمود مروراً بشركة كهرباء لبنان في منطقة الجمّيزة، وجمعية المصارف وصولاً إلى التجمع المركزي في ساحة النجمة.وتجمع حشد من المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي من أبناء طرابلس وعكار والضنية والمنية والكورة، حيث كانت الباصات والفانات والسيارات بانتظارهم؛ للانطلاق إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة.