عاجل

  • وزيرة الداخلية اللبنانية: تحول المظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات أمر مدان

  • إسرائيل تشدد حكم القاصر أيهم صباح من 35 سنة إلى المؤبد

  • (فرانس 24): أكثر من 160 جريحاً في مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت

شؤون فلسطينية

طلبة هندسة العمارة في جامعة القدس يقدمون حلولاً معمارية ابتكارية

طلبة هندسة العمارة في جامعة القدس يقدمون حلولاً معمارية ابتكارية
طلبة هندسة العمارة في جامعة القدس
رام الله - دنيا الوطن
عرض طلبة دائرة الهندسة المعمارية في جامعة القدس حلولاً معمارية هندسية ابتكارية لمخطط الجامعة الهيكلي، وذلك كجزء من عدة مشاريع تخرج هندسية في مساق التصميم الحضري في كلية الهندسة، حيث اشتمل المخطط على حلول تكاملية تناسب البيئة الجامعية بما يخدم الحيز المكاني، والفراغات، والمباني، والمساحات الخضراء، وأماكن مخصصة للمركبات، وكافة احتياجات الجامعة.

ويهدف المخطط لتحسين البيئة الجامعية من حيث الحيز المكاني ليكون مرجعية للتطور الجامعي في المستقبل وضمن منهج علمي معين يراعي عند إقامة مبان جديدة الحياة الجامعية للطلبة و حق الحركة والتنقل، والبيئة الخضراء، وتوسعة القاعات التدريسية، وكل ما يلزم لتطوير مرافق الجامعة لخدمة الطلبة والعملية التعليمية فيها.

وعبر الدكتور عماد أبو كشك، رئيس الجامعة عن إعجابه وسعادته بمشاريع التخرج وأفكار طلبة الهندسة المتميزة، وبنوعية المشاريع التي عرضوها، والتي تناولت أفكاراً إبداعية متنوعة تخدم حرم الجامعة بكل التفاصيل التي لها علاقة بالتوسع المستقبلي للجامعة وشكلها ضمن معايير هندسية وعلمية مدروسة، وكذلك مشاركة هؤلاء الطلبة وبإشراف الأساتذة بصنع القرار حول شكل جامعة القدس لثلاثين عاماً المقبلة.

وقال أبو كشك: إن جامعة القدس تسعى دائماً إلى منح طلبتها المساحة العلمية الكافية من أجل ابداعاتهم وأفكارهم الريادية الخلاقة، والتي بدورها تقود الجامعة الى تطور علمي وبيئي وحياة جامعية منافسة على مستويات محلية وعالمية، مشيراً "أن هذه الافكار متميزة ولها مخرجات تشعرنا بأنها لها انعكاسات ايجابية على سوق العمل الفلسطيني". 

وقالت الدكتورة يارا السيفي رئيسة دائرة الهندسة المعمارية أن المخطط عبارة عن رؤية مستقبلية لتطوير الحيز المكاني والفراغات داخل الجامعة، مشيرة أن المساقات الهندسية تعالج احتياجات الجامعة بشكل دائم، مثنية على دور الجامعة ورئيسها بالاهتمام البالغ بمشاريع الطلاب، وكذلك الرؤية السليمة لمشاركة طلبة الجامعة في الهندسة لرؤية الجامعة المستقبلية حول مشاريعها الهندسية.

وأشرف على مشاريع التخرج للطلبة كل من د. مها السمان، د. حسني قرط، آمال أبو غوش، م. عبد الرحمن الكالوتي، م. إبراهيم الهندي.

وعبر الطلبة عن سعادتهم لحضور رئيس الجامعة مشاريعهم الدراسية، وأنهم يأخذون ملاحظاته وإرشاداته لهم بعين الاعتبار وتنفيذها لتطوير كافة مشاريعهم وأفكارهم الإبداعية.

وتسجل جامعة القدس مجدداً في صفحاتها الابداعية مجموعة من المشاريع العلمية لطلبة كلية الهندسة، والتي تحول الأفكار النيرة إلى التطبيق في مجالات علمية وخدماتية متعددة، ما يدلل على نجاح الاستراتيجية التعليمية التي تسير عليها الجامعة تجاه طلبتها.



أخبار ذات صلة

إسرائيل تشدد حكم قاصر فلسطيني من 35 سنة إلى المؤبد

إسرائيل تشدد حكم قاصر فلسطيني من 35 سنة إلى المؤبد

صور: الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد وعيد الغطاس

صور: الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد وعيد الغطاس

وفد من منظمة التحرير يلتقي نائب وزير الخارجية السوري

وفد من منظمة التحرير يلتقي نائب وزير الخارجية السوري

الشرطة: مقتل مواطن طعناً في مدينة قلقيلية

الشرطة: مقتل مواطن طعناً في مدينة قلقيلية

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

الرئيس يصل بيت لحم لحضور احتفالات أعياد الميلاد للكنائس الأرمنية

الرئيس يصل بيت لحم لحضور احتفالات أعياد الميلاد للكنائس الأرمنية

بـ 70 مليون دولار.. شاهد: إشتية يضع حجر الأساس لأربعة فنادق جديدة

بـ 70 مليون دولار.. شاهد: إشتية يضع حجر الأساس لأربعة فنادق جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

صور: الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد وعيد الغطاس

صور: الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد وعيد الغطاس

وفد من منظمة التحرير يلتقي نائب وزير الخارجية السوري

وفد من منظمة التحرير يلتقي نائب وزير الخارجية السوري

الشرطة: مقتل مواطن طعناً في مدينة قلقيلية

الشرطة: مقتل مواطن طعناً في مدينة قلقيلية

طلبة هندسة العمارة في جامعة القدس يقدمون حلولاً معمارية ابتكارية

طلبة هندسة العمارة في جامعة القدس يقدمون حلولاً معمارية ابتكارية

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

الشرطة تُمن وتُشارك باستقبال غبطة بطريرك طائفة الأرمن في بيت لحم

الشرطة تُمن وتُشارك باستقبال غبطة بطريرك طائفة الأرمن في بيت لحم

اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم

اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم

منوعات

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها &#34;تغمز&#34; لتيم حسن

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها "تغمز" لتيم حسن

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ &#34;منة عرفة&#34;

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ "منة عرفة"

&#34;كان نفسه يتجوز&#34;.. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

"كان نفسه يتجوز".. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

رد غير متوقع من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه

رد غير متوقع من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

عربي

السعودية تمنح السودان 1.2 مليار دولار

السعودية تمنح السودان 1.2 مليار دولار

تونس ترفض &#34;دعوة ألمانيا المتأخرة&#34; لمؤتمر برلين حول ليبيا

تونس ترفض "دعوة ألمانيا المتأخرة" لمؤتمر برلين حول ليبيا

شاهد: مسيرات من مناطق عدّة تجوب بيروت... &#34;لن ندفع الثمن&#34;

شاهد: مسيرات من مناطق عدّة تجوب بيروت... "لن ندفع الثمن"

الرئيس الإسرائيلي يُوجه رسالة للعاهل المغربي

الرئيس الإسرائيلي يُوجه رسالة للعاهل المغربي