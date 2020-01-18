إيطاليا تُشكك في جدوى خط أنابيب الغاز من إسرائيل لأوروبا





وقال دي مايو وفق القناة 7 الإسرائيلية، خلال مقابلة مع وكالة (الأناضول) التركية، إن تكلفة المشروع مرتفعة للغاية، وأن عملية البناء معقدة.





وأضاف أن مشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إيست ميد) لا يُعد خياراً على المديين المتوسط والبعيد، وهو المشروع الذي وقعته قبرص واليونان وإسرائيل في الثالث من الشهر الحالي؛ لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل وقبرص إلى أوروبا.







رام الله - دنيا الوطنشكك وزير الخارجية الإيطالي، ويجي دي مايو، اليوم السبت، في جدوى إنشاء خط أنابيب؛ لتصدير الغاز بين إسرائيل واليونان وقبرص لأوروبا.