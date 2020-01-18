لبنان.. مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن بمحيط البرلمان وسط بيروت

صورة ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم السبت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب في الأمن اللبناني، أمام إحدى بوابات مجلس النواب في العاصمة بيروت.



وقالت قوات مكافحة الشغب، وفق (الجزيرة) إن المحتجين يتعرضون لها بشكل عنيف، واستخدمت القوات خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة.



وكانت ثلاث مسيرات قد جابت شوارع عدة في بيروت شارك فيها مئات الناشطين، معلنين رفضهم تشكيل حكومة من الطبقة السياسية الحاكمة.



وجدد المحتجون مطالباتهم باستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.



وأفادت (وكالة الأناضول) باندلاع مواجهات بين عناصر من قوات الأمن والمحتجين، من دون معلومات فورية عن احتمال وجود أضرار مادية أو خسائر بشرية.



كما انطلقت مسيرات احتجاجية نحو مقري جمعية المصارف والمصرف المركزي اللبناني بالعاصمة، في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، كما شارك محتجون في مسيرات بمدينة طرابلس شمالا ومدينتي صور والنبطية جنوبي لبنان.



ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب منذ أكثر من أربعة أسابيع مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين الذين يدعون إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيلها حتى الآن.



ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.