عاجل

  • مقتل مواطن 28 عاما بعد طعنه بألة حادة في مدينة قلقيلية

شؤون فلسطينية

الرئيس يصل بيت لحم لحضور احتفالات أعياد الميلاد للكنائس الأرمنية

الرئيس يصل بيت لحم لحضور احتفالات أعياد الميلاد للكنائس الأرمنية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى مدينة بيت لحم، لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة للكنائس الأرمنية.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله، محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، رمزي خوري، وقادة الأجهزة الأمنية، ورؤساء بلديات المحافظة، وعدد من رجال الدين المسيحيين، وممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية، وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية).

أخبار ذات صلة

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

بـ 70 مليون دولار.. شاهد: إشتية يضع حجر الأساس لأربعة فنادق جديدة

بـ 70 مليون دولار.. شاهد: إشتية يضع حجر الأساس لأربعة فنادق جديدة

الشرطة تؤمن وتشارك بإستقبال غبطة بطريرك طائفة الأرمن في بيت لحم

الشرطة تؤمن وتشارك بإستقبال غبطة بطريرك طائفة الأرمن في بيت لحم

اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم

اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم

صور: إصابة ثلاثة مواطنين في حريق منزل شمال غرب الخليل

صور: إصابة ثلاثة مواطنين في حريق منزل شمال غرب الخليل

العالول ومجدلاني يؤكدان أهمية الحفاظ على القرار الوطني المستقل

العالول ومجدلاني يؤكدان أهمية الحفاظ على القرار الوطني المستقل

الصحة بغزة: استشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة شرقي رفح

الصحة بغزة: استشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة شرقي رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

العيادة القانونية بجامعة النجاح تستعد لإطلاق مشروع تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

عائلة الأسير حناتشة: صور التعذيب ستُرفع للجنايات الدولية لأنها جريمة

الشرطة تؤمن وتشارك بإستقبال غبطة بطريرك طائفة الأرمن في بيت لحم

الشرطة تؤمن وتشارك بإستقبال غبطة بطريرك طائفة الأرمن في بيت لحم

اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم

اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم

صور: إصابة ثلاثة مواطنين في حريق منزل شمال غرب الخليل

صور: إصابة ثلاثة مواطنين في حريق منزل شمال غرب الخليل

تيسير خالد: نقل هندوراس سفارتها للقدس اعتداء على حق سيادي لفلسطين

تيسير خالد: نقل هندوراس سفارتها للقدس اعتداء على حق سيادي لفلسطين

الخارجية: اعتقال الاحتلال للطفل ياسين والتحقيق معه خرق للقانون الدولي

الخارجية: اعتقال الاحتلال للطفل ياسين والتحقيق معه خرق للقانون الدولي

&#34;المالية&#34; بغزة تكشف كميات الغاز التي دخلت القطاع والسعر النهائي للاسطوانة

"المالية" بغزة تكشف كميات الغاز التي دخلت القطاع والسعر النهائي للاسطوانة

منوعات

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها &#34;تغمز&#34; لتيم حسن

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها "تغمز" لتيم حسن

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ &#34;منة عرفة&#34;

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ "منة عرفة"

&#34;كان نفسه يتجوز&#34;.. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

"كان نفسه يتجوز".. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

رد غير متوقع من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه

رد غير متوقع من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

عربي

رسالة من ملك الأردن إلى رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين

رسالة من ملك الأردن إلى رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين

سلطات شرق ليبيا توقف أكثر من نصف صادرات البلاد من النفط

سلطات شرق ليبيا توقف أكثر من نصف صادرات البلاد من النفط

إصابة أربعة عمال أتراك بانفجار سيارة مفخخة جنوب العاصمة الصومالية

إصابة أربعة عمال أتراك بانفجار سيارة مفخخة جنوب العاصمة الصومالية

مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: نأمل بفتح موانئ النفط بشرق البلاد خلال أيام

مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: نأمل بفتح موانئ النفط بشرق البلاد خلال أيام