الرئيس يصل بيت لحم لحضور احتفالات أعياد الميلاد للكنائس الأرمنية

صورة ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى مدينة بيت لحم، لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة للكنائس الأرمنية.



وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله، محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، رمزي خوري، وقادة الأجهزة الأمنية، ورؤساء بلديات المحافظة، وعدد من رجال الدين المسيحيين، وممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية، وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية).