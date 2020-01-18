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بـ 70 مليون دولار.. شاهد: إشتية يضع حجر الأساس لأربعة فنادق جديدة

بـ 70 مليون دولار.. شاهد: إشتية يضع حجر الأساس لأربعة فنادق جديدة
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وضع رئيس الوزراء، محمد إشتية، اليوم السبت، حجر الأساس لأربعة فنادق في بيت لحم وبيت ساحور، وافتتح فندق برادايس بريميوم في بيت لحم.

‎وقال إشتية، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية): ن هذا اليوم، يشع فرحاً علينا جميعاً، ونحن نضع حجر الأساس للفنادق، التي تشكل لبنة جديدة في الاقتصاد، باستثمار يصل إلى حوالي 70 مليون دولار، وبسعة 1500 غرفة فندقية.

بدورها، قالت وزيرة الساحة والآثار، رولا معايعة، "هذا اليوم مميز جداً لقطاع السياحة في فلسطين عامة، وبيت لحم خاصة، حيث لأول مرة نشهد وضع حجر الأساس لأربعة فنادق في يوم واحد في محافظة بيت لحم، إضافة إلى افتتاح فندق آخر، ما يدل على تطور القطاع السياحي خلال الفترة الماضية".

وأشارت إلى أن نسبة عدد السياح، الذين وصلوا فلسطين عام 2019 كان في ازدياد، وأيضاً نسبة الإقامة، مبينة أنه في أوقات الذروة تحديداً أشهر (نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وأيلول/ سبتمبر، وتشرين الأول/ أكتوبر)، كان هنالك نقص في أعداد الغرف الفندقية، ليس فقط في مدينة بيت لحم، وإنما في فنادق فلسطين، وهذا كان المساهم الأكبر والطبيعي؛ لتشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاع الفندقي.

وأضافت معايعة، أن رسالتنا للعالم، ونحن نضع حجر الأساس للفنادق الأربعة، أن قطاع السياحة يتطور بصورة كبيرة وملحوظة، وهذا يعني أن السائح الذي يأتي من كل دول العالم يطلب الإقامة في بيت لحم بشكل عام، على غرار ما كان في السابق، لكن الأمر تغير الآن، في عملنا المشترك مع القطاع الخاص، ونشاطاتنا التي قمنا بها في العالم، أصبح السائح يطلب الإقامة هنا، وبالتالي نسب الإقامة زادت، وهذا لنا أهم من أعداد السياح، ليتسنى للسياح التعرف على تاريخنا وثقافتنا ومواقعنا التاريخية، التي لا يوجد مثلها في العالم.

‎وأوضحت، أن الفنادق الأربعة مقدمة لأخرى، حيث هناك ستة ملفات لإنشاء فنادق في مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، خلال الأشهر المقبلة، وسيتم وضع حجر الأساس لها.

من جانبه، قال رئيس جمعية الفنادق العربية في فلسطين إلياس العرجا، "انطلاقاً من الحاجة إلى غرف فندقية إضافية، نتيجة زيادة السياح الوافدين للمدينة، بُذلت مساع حثيثة من قبل الجهات ذات العلاقة؛ لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تطوير القطاع السياحي".

وأوضح أن الفنادق الأربعة، التي وضع حجر الأساس لها هي: سانت إلياس في بيت ساحور، وسانت مايكل، والطلة الجميلة، وسانت جوزيف التي في مدينة بيت لحم.

من ناحيته، قال صاحب فندق برادايس، جورج أبو عيطة: "35 عاماً ونحن نبذل قصارى الجهود نحو تطوير الواقع السياحي، ومن خلال افتتاح الفندق، نسجل النجاحات في بناء الوطن ودفع عجلة الاقتصاد عصب الحياة السياحية في بيت لحم".

وأشار إلى أنهم حرصوا خلال سنوات العطاء إلى المشاركة الخارجية، والتي شكلت نقطة مضيئة على الخارطة السياحية العالمية.

وشارك في حفل وضع حجر الأساس، وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس سلطة الأراضي، الوزير موسى شكارنة، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وعدد من رجال الأعمال.

 

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