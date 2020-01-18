اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم

نحن في الحكومة سنقدم

لجمعية راهبات المحبة مار منصور(القريش)

كامل الدعم والاسناد، لما تقوم به من عمل نبيل، ونؤكد أن ما تقوم به مكمل لدورنا.

وقال اشتية: "هذه المؤسسة عريقة عمرها 150 عاما، وما رأيناه منها، من رعاية أطفال عاشوا ويعيشون في ظروف استثنائية غير طبيعية، مشهد في قمة الإنسانية، ويؤكد اللحمة المجتمعية".



وتابع رئيس الوزراء: "دور مؤسسات المجتمع المدني مكمل لدورنا ومتناغم تماما معه، لا سيما على صعيد ما تقوم به من تنمية اجتماعية، وحماية اسرية ومعالجة بعض القضايا والاختلالات الأسرية".







وتجول اشتية في أقسام الجمعية، مطلعا على العمل الذي تقوم به، وأهم احتياجاتها، والتقى بالأطفال النزلاء لدى الجمعية، وذلك بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ووزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة الأراضي موسى شكارنة.