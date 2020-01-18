صور: إصابة ثلاثة مواطنين في حريق منزل شمال غرب الخليل











رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاث مواطنين بحالات إختناق وحروق طفيفة اليوم السبت 18كانون الثاني/ يناير2020 ، أثناء محاولتهم السيطرة على حريق داخل أحد المنازل في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل.وقامت طواقم الدفاع المدني، وفق تصريح صحفي عبر موقعهم الخاص، بإخلاء المصابين شابين وطفل وتسليمهم لمركبات الإسعاف والمباشرة بإخماد النيران والسيطرة على الحريق وحرصها بأحد غرف النوم وحماية باقي محتويات وأجزاء المنزل .هذا وأكد الدفاع المدني على المواطنين الإنتباه والحذر وإتباع كافة وسائل السلامة والحرص في المنازل ورفع المواد سريعة الإشتعال عن أيدي الأطفال ومراعاة السلامة في إستخدام المدافئ.