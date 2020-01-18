بيرتس: حماس لن تحصل على دولار واحد من إسرائيل إذا فزنا بالانتخابات

قال زعيم تكتل أحزاب اليسار الإسرائيلي، عمير بيرتس، إنه في حال فاز تكتل (اليسار - الوسط) بالانتخابات المقبلة وعمل على تشكيل الحكومة؛ فإن حماس لن تحصل على دولار واحد من إسرائيل.



وأضاف بيرتس، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، السبت: " لن يكون هناك أي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع حماس"، لافتاً إلى أنه سيسعى بقوة من أجل التوصل لاتفاق سلام مع السلطة الفلسطينية، ويجب أن نحلم بالسلام من أجل مستقبلنا".





يذكر أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسمح بدخول الأموال القطرية لقطاع غزة عبر معبر إيرز/بيت حانون، وذلك ضمن المنحة القطرية المخصصة للأسر الفقيرة بالقطاع.











رام الله - دنيا الوطن