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الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة للعاهل المغربي

الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة للعاهل المغربي
العاهل المغربي
رام الله - دنيا الوطن
بعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، مساء أمس الجمعة، رسالة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حيث نشر ريفلين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، شكر فيها العاهل المغربي لافتتاحه متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة.

ورحب الرئيس الإسرائيلي بخطوة الملك محمد السادس، حيث قال في تغريدته: "تابعنا جميعا بمشاعر من الفرح العارمة، مراسم افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة".

وتابع ريفلين: "أود أن أعبر لجلالتكم عن أسمى آيات الشكر والعرفان لحرصكم على الحفاظ على روابط الود مع أبناء الطائفة اليهودية، وهو اقتداء بنهج والدكم، حول العلاقة الحميمة مع اليهود والمسيحيين والمسلمين".

ونشر رؤبين ريفلين شريط فيديو لحضور الملك المغربي مراسم الافتتاح، بحضور عددا من الحاخامات اليهود في المغرب.

وفي السياق ذاته، أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أول أمس، الخميس، بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، بعدما أقام مأدبة عشاء لشخصيات يهودية مغربية وعالمية.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة جديدة، أشادت فيها بحفاوة الملك محمد السادس خلال استقباله لشخصيات يهودية مغربية وعالمية وفدت لحضور تدشين بيت الحكمة بـ "الصويرة". 

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