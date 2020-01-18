شؤون فلسطينية

عملية طعن بـ (كريات أربع) في الخليل واعتقال المنفذ

عملية طعن بـ (كريات أربع) في الخليل واعتقال المنفذ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، عن عملية طعن في كريات أربع في الضفة الغربية، وذلك بعد زعمه وجود عملية طعن بالقدس صباح اليوم.

وقال القناة الإسرائيلية الـ 12: إن عملية طعن جرت في كريات أربع، وهناك مصاب وتم تحييد المنفذ، مشيرةً إلى أن المستوطن يبلغ من العمر 22 عام، أصيب بجراح متوسطة جراء طعنه في الكتف.

وفي السياق، قال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: إنه وبمتابعة التقارير عن عملية الطعن اعتقلت قوات الجيش فلسطينياً بالقرب من مدينة الخليل بعد قيامه بطعن اسرائيلي. 

وأضاف أدرعي، عبر (تويتر): "تم نقل المصاب لتلقي العلاج في المستشفى". 


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