عربي

رسالة من ملك الأردن إلى رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين

رسالة من ملك الأردن إلى رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين
الرئيس الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، أنه حمل رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبدالمهدي بشأن خفض التوتر في المنطقة.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد إن "الرسالة التي حملتها من الملك عبدالله تتمحور حول تنسيق الجهود من أجل خفض التصعيد، وأهمية وقوف الأردن إلى جانب أشقائنا في العراق وحفظ سيادته"، وذلك وفق ما نقلته (روسيا اليوم). 

وأضاف "بحثنا تنسيق الجهود لتخفيض التصعيد بالمنطقة ونؤكد ضرورة احترام سيادة العراق، وموقفنا واضح منذ البدء إلى خفض التصعيد واعتماد الحوار سبيل وتحييد العراق عن أي توتر وضمنان أن لا يكون العراق ساحة للتوتر والصراع".

من جهته قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إن "العراق لن يكون ساحة للحرب والمعارك بين الأطراف، ونحن مع التهدئة في المنطقة والعراق الآن في موقف لا يحسد عليه".

وتابع "قلنا للجانبين الأمريكي والإيراني إن العراق لن يكون ساحة للتصارع بين الطرفين، وأكدنا لهما أن الصراع يمكن حله عبر الحوار وطاولة المفاوضات".

وأشار الحكيم إلى أن "العراق شدد على أهمية احترام سيادة العراق من قبل الأطراف الدولية والإقليمية، وأكد رفضه وإدانته للهجمات التي وقعت في العراق مؤخراً".

وتابع الوزير العراقي "أكدنا على ضرورة دعم جهود العراق في محاربة الإرهاب، كما أن مكافحة الإرهاب ليست قضية عراقية وإنما قضية دولية وإقليمية، ونعتقد أن أي تصعيد في المنطقة سيعزز من قدرة الإرهابيين".

أخبار ذات صلة

الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة للعاهل المغربي

الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة للعاهل المغربي

سلطات شرق ليبيا توقف أكثر من نصف صادرات البلاد من النفط

سلطات شرق ليبيا توقف أكثر من نصف صادرات البلاد من النفط

إصابة أربعة عمال أتراك بانفجار سيارة مفخخة جنوب العاصمة الصومالية

إصابة أربعة عمال أتراك بانفجار سيارة مفخخة جنوب العاصمة الصومالية

مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: نأمل بفتح موانئ النفط بشرق البلاد خلال أيام

مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: نأمل بفتح موانئ النفط بشرق البلاد خلال أيام

الإمارات: ندعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا

الإمارات: ندعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا

مقتل متظاهر ثانٍ برصاص قوات الأمن في العراق

مقتل متظاهر ثانٍ برصاص قوات الأمن في العراق

بعد إجرائه عملية جراحية.. المرجع الشيعي الأعلى بالعراق يخرج من المستشفى

بعد إجرائه عملية جراحية.. المرجع الشيعي الأعلى بالعراق يخرج من المستشفى

وصول وزير الخارجية الأردني إلى بغداد

وصول وزير الخارجية الأردني إلى بغداد

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: نقل هندوراس سفارتها للقدس اعتداء على حق سيادي لفلسطين

تيسير خالد: نقل هندوراس سفارتها للقدس اعتداء على حق سيادي لفلسطين

الخارجية: اعتقال الاحتلال للطفل ياسين والتحقيق معه خرق للقانون الدولي

الخارجية: اعتقال الاحتلال للطفل ياسين والتحقيق معه خرق للقانون الدولي

&#34;الصحة&#34;: ماضون في الانفكاك عن الاحتلال بخفض عدد التحويلات الطبية

"الصحة": ماضون في الانفكاك عن الاحتلال بخفض عدد التحويلات الطبية

الرويضي: اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى يؤكد حالة الرُعب لديه

الرويضي: اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى يؤكد حالة الرُعب لديه

صبيح: اجتماع في ماليزيا لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة

صبيح: اجتماع في ماليزيا لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة

الدائرة الإعلامية لحماس: 4164 اعتداء إسرائيلياً في القدس العام الماضي

الدائرة الإعلامية لحماس: 4164 اعتداء إسرائيلياً في القدس العام الماضي

&#34;الزراعة&#34; بغزة: الاحتلال يفتح سدود وعبّارات مياه الأمطار للمرة الثالثة في أسبوع

"الزراعة" بغزة: الاحتلال يفتح سدود وعبّارات مياه الأمطار للمرة الثالثة في أسبوع

القواسمي: تعذيب أسرانا يُظهر الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال

القواسمي: تعذيب أسرانا يُظهر الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال

منوعات

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها &#34;تغمز&#34; لتيم حسن

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها "تغمز" لتيم حسن

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ &#34;منة عرفة&#34;

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ "منة عرفة"

&#34;كان نفسه يتجوز&#34;.. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

"كان نفسه يتجوز".. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

رد غير متوقع من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه

رد غير متوقع من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

عربي

رسالة من ملك الأردن إلى رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين

رسالة من ملك الأردن إلى رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين

سلطات شرق ليبيا توقف أكثر من نصف صادرات البلاد من النفط

سلطات شرق ليبيا توقف أكثر من نصف صادرات البلاد من النفط

إصابة أربعة عمال أتراك بانفجار سيارة مفخخة جنوب العاصمة الصومالية

إصابة أربعة عمال أتراك بانفجار سيارة مفخخة جنوب العاصمة الصومالية

مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: نأمل بفتح موانئ النفط بشرق البلاد خلال أيام

مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: نأمل بفتح موانئ النفط بشرق البلاد خلال أيام