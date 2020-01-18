شؤون فلسطينية

مع عودة البالونات الحارقة.. هل يشهد قطاع غزة موجة تصعيد جديدة؟

مع عودة البالونات الحارقة.. هل يشهد قطاع غزة موجة تصعيد جديدة؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
أكد محللون سياسيون، أن الأيام المقبلة، قد تشهد تصعيداً محدوداً في قطاع غزة، بسبب عودة إطلاق البالونات الحارقة، بحيث يرد عليها جيش الاحتلال، بقصف مواقع فارغة للمقاومة الفلسطينية. 

وأوضح المحللون، أن إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه بلدات ومستوطنات الغلاف، يأتي للضغط على الحكومة الإسرائيلية، لتنفيذ تفاهمات التهدئة.

وقال المحلل السياسي، مخيمر أبو سعدة: إنه في حال كان هناك رسائل من حركة حماس عبر البالونات الحارقة؛ فإنها تمثل محاولات للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وأوضح أبو سعدة، لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك من أجل كسب مزيد من التسهيلات لقطاع غزة، متابعاً: "هذا ما شهدناه في مرات سابقة، لكن ذلك يعتمد أن تكون حماس من تقف خلف إطلاق البالونات الحارقة". 

وأضاف أبو سعدة: "فيما يتعلق بالتصعيد في القطاع، فإذا أُطلق صاروخ من قطاع غزة، فإن نتنياهو لن يتوانى في التصعيد العسكري لإظهار نفسه البطل والقادر على الحفاظ على الأمن، وهو لن يتساهل مع إطلاق الصواريخ، والبالونات الحارقة". 

وتابع: "التصعيد قد يبدأ بقصف مقرات فارغة ومواقع تدريب، والأمر يعتمد على ما تريده المقاومة في غزة من الاحتلال الإسرائيلي، سواء التصعيد أو التسهيلات، كما أن نتنياهو لن يتجاوز الخطوط الحمر في عملية القصف والاستهداف، ولكن سيذهب لذلك إذا تجاوزت المقاومة الخطوط الحمر". 

من ناحيته، قال المحلل السياسي رياض العيلة، إنه في حال حدوث تقاطع فيما يتعلق بملف التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي؛ فإن المقاومة تسعى للضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بهذه التفاهمات".

وأضاف العيلة، لـ "دنيا الوطن": "تبدأ عملية الضغط بإجراءات البالونات الحارقة، وذلك لإجبار الاحتلال على الالتزام بالتفاهمات السابقة"، مشيراً إلى أن التصعيد بغزة، يعتمد على وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

وأكمل العيلة: "بينت يعتبر أن هذه البالونات تؤثر على الهدوء بمنطقة غلاف غزة، وأرى أن جيش الاحتلال يسعى لإنهاء الظاهرة"، مستطرداً: " يبدو أن هناك تدخلاً مصرياً لوقف تلك البالونات، وبتصوري هي عبارة عن ضغوطات موجودة، وبالنسية للكيان الإسرائيلي، فإنه يستغل أي موقف للتصعيد ضد الشعب الفلسطيني".

واستطرد: "بتصوري مدام الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بالتفاهمات مع حركة حماس، سيكون هناك تصعيد، وربما إذا كان هناك تطور لهذه البالونات ورشقات صاروخية، ستؤدي إلى موجة تصعيد جديدة".

وقال العيلة: "الرد الإسرائيلي على ذلك لن يؤدي إلى عملية تصعيد كبيرة، تصبح عدواناً أو حرباً شاملة ضد قطاع غزة، والأيام السابقة، أظهرت ذلك، خاصة وأن إسرائيل تقصف مواقع فارغة، والأمر فقط لإرضاء الإسرائيليين والمستوطنين". 

وأكمل العيلة: "الأمور لن تصل إلى عملية تصعيد كبيرة، حتى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وبتصوري الأمور ستستمر على هذه الحالة، "كر وفر"، بين الطرفين لتحقيق بعض الأهداف".

أخبار ذات صلة

عملية طعن بـ (كريات أربع) في الخليل واعتقال المنفذ

عملية طعن بـ (كريات أربع) في الخليل واعتقال المنفذ

&#34;النقل والمواصلات&#34; تشرح طريقة عمل شريحة (الباركود) على الطرقات

"النقل والمواصلات" تشرح طريقة عمل شريحة (الباركود) على الطرقات

وصول موكب بطريرك الأرمن إلى بيت لحم

وصول موكب بطريرك الأرمن إلى بيت لحم

تيسير خالد: نقل هندوراس سفارتها للقدس اعتداء على حق سيادي لفلسطين

تيسير خالد: نقل هندوراس سفارتها للقدس اعتداء على حق سيادي لفلسطين

الخارجية: اعتقال الاحتلال للطفل ياسين والتحقيق معه خرق للقانون الدولي

الخارجية: اعتقال الاحتلال للطفل ياسين والتحقيق معه خرق للقانون الدولي

&#34;المالية&#34; بغزة تكشف كميات الغاز التي دخلت القطاع والسعر النهائي للاسطوانة

"المالية" بغزة تكشف كميات الغاز التي دخلت القطاع والسعر النهائي للاسطوانة

&#34;الصحة&#34;: ماضون في الانفكاك عن الاحتلال بخفض عدد التحويلات الطبية

"الصحة": ماضون في الانفكاك عن الاحتلال بخفض عدد التحويلات الطبية

الرويضي: اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى يؤكد حالة الرُعب لديه

الرويضي: اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى يؤكد حالة الرُعب لديه

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: نقل هندوراس سفارتها للقدس اعتداء على حق سيادي لفلسطين

تيسير خالد: نقل هندوراس سفارتها للقدس اعتداء على حق سيادي لفلسطين

الخارجية: اعتقال الاحتلال للطفل ياسين والتحقيق معه خرق للقانون الدولي

الخارجية: اعتقال الاحتلال للطفل ياسين والتحقيق معه خرق للقانون الدولي

&#34;الصحة&#34;: ماضون في الانفكاك عن الاحتلال بخفض عدد التحويلات الطبية

"الصحة": ماضون في الانفكاك عن الاحتلال بخفض عدد التحويلات الطبية

الرويضي: اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى يؤكد حالة الرُعب لديه

الرويضي: اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى يؤكد حالة الرُعب لديه

صبيح: اجتماع في ماليزيا لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة

صبيح: اجتماع في ماليزيا لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة

الدائرة الإعلامية لحماس: 4164 اعتداء إسرائيلياً في القدس العام الماضي

الدائرة الإعلامية لحماس: 4164 اعتداء إسرائيلياً في القدس العام الماضي

&#34;الزراعة&#34; بغزة: الاحتلال يفتح سدود وعبّارات مياه الأمطار للمرة الثالثة في أسبوع

"الزراعة" بغزة: الاحتلال يفتح سدود وعبّارات مياه الأمطار للمرة الثالثة في أسبوع

القواسمي: تعذيب أسرانا يُظهر الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال

القواسمي: تعذيب أسرانا يُظهر الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال

منوعات

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها &#34;تغمز&#34; لتيم حسن

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها "تغمز" لتيم حسن

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ &#34;منة عرفة&#34;

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ "منة عرفة"

&#34;كان نفسه يتجوز&#34;.. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

"كان نفسه يتجوز".. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

رد غير متوقع من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه

رد غير متوقع من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

عربي

رسالة من ملك الأردن إلى رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين

رسالة من ملك الأردن إلى رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين

سلطات شرق ليبيا توقف أكثر من نصف صادرات البلاد من النفط

سلطات شرق ليبيا توقف أكثر من نصف صادرات البلاد من النفط

إصابة أربعة عمال أتراك بانفجار سيارة مفخخة جنوب العاصمة الصومالية

إصابة أربعة عمال أتراك بانفجار سيارة مفخخة جنوب العاصمة الصومالية

مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: نأمل بفتح موانئ النفط بشرق البلاد خلال أيام

مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: نأمل بفتح موانئ النفط بشرق البلاد خلال أيام