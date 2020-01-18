إقالة وزير الثقافة في البرازيل بسبب اقتباسه كلاماً لوزير الدعاية النازي

وزير الثقافة البرازيلي روبيرتو ألفيم

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رام الله - دنيا الوطن

أُجبر وزير الثقافة البرازيلي، روبيرتو ألفيم، على ترك منصبه، بعد نشر كلمة مسجلة له، تمثل نسخة معدلة من خطاب لوزير الدعاية السياسية في ألمانيا النازية، يوزف غوبلز.



وأكد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، وفق (رويترز) أن بقاء ألفيم في منصبه لم يعد مقبولا في ظل تعليقاته "المؤسفة"، مبدياً رفض حكومته لأيديولوجيات الاستبداد والإبادة، وأعرب عن دعم البرازيل الكامل للجالية اليهودية.



واندلعت الفضيحة، بعد نشر مكتب وزير الثقافة، الخميس تصريحاً مسجلاً لألفيم بشأن توزيع جوائز وطنية لـ"إنعاش الفنون الجميلة" في البرازيل، وسرعان ما تبين أنه يضم اقتباسات شبه دقيقة من خطاب لأحد أبرز دعاة الأيديولوجية النازية.



وتستخدم في الفيديو موسيقى من أحد مؤلفات ريخارد فاغنر، الملحن المفضل لدى الزعيم النازي، أدولف هتلر.



وتعهد وزير الثقافة في الفيديو، بأن يكون الفن البرازيلي في العقد القادم "بطولياً ووطنياً وسائداً"، ما يعيد إلى الأذهان تصريحاً مماثلاً تقريباً، أدلى به غوبلز أمام رؤساء مسارح ألمانيا النازية.



واعتذر ألفيم في (فيسبوك) عن كلامه هذا، موضحاً أنه لم يعرف مصدر هذا الاقتباس و"ارتكب خطأ عن غير قصد".