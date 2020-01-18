"النقل والمواصلات" تشرح طريقة عمل شريحة (الباركود) على الطرقات

أحد شوارع مدينة رام الله

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خاص دنيا الوطن

أكدت وزارة النقل والمواصلات، أنها ستبدأ قريبًا، بتجريب عمل شريحة (الباركود) في بعض المناطق الفلسطينية، ضمن أعمال تطوير الوزارة إلكترونيًا.



وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال لـ"دنيا الوطن": إن الشريحة تحتوي على كافة بيانات المركبة من حيث رقمها، وهوية صاحبها، وملصقة على زجاج السيارة، ويتم التعرف عليها من خلال حاسوب وزارة النقل والمواصلات، منعًا لحدوث بعض الحوادث وغيرها.



وأضاف رحال، أن المركبة عندما تدخل مراكز الفحص الفني أو الهندسي، يتم من خلال الكاميرات التعرف على هوية المركبة وتسجيل كافة بياناتها، وبالتالي عندما يتم أي إجراء تكون كل تلك المعلومات مُخزنة في حاسوب الوزارة، وبالتالي سهولة التعرف عليها.



وأوضح أنه من صور استخدمات خاصية (الباركود) عندما تكون سيارة ما بوضع الوقوف الممنوع، هذه الشريحة تُفيد البلديات، وتفيد كذلك في حالات قطع إشارات المرور، والالتزام بأنظمة المرور، وبالتالي يمكن تفادي الكثير من حوادث السير وحوادث الاصطدام، وغيرها.