زوجة مرشح رئاسي أمريكي تكشف "اُعتدي عليّ جنسياً خلال كشف طبي"



وتابعت يانغ الباغة من العمر 31 عاما قائلة: "في البداية كنت أتساءل ما الذي يحدث هنا؟.. لم يكن هناك أحد في الغرفة.. علمت أن هناك أمراً ما، علمت أنني أتعرض للاعتداء.. تخيلت نفسي أنني شخص يمكن أن يقوم برمي كرسي عليه مثلاً والصراخ لكن هذا ليس ما حدث، كنت مضطربة، وفهمت ما الذي يحصل وتجمدت نوعاً ما مثل غزال أمام مصابيح سيارة".



وأضافت: "أتذكر أنني كنت أحاول تركيز عيني على نقطة في الجدار، ومحاولة عدم النظر إلى وجهه، عندما كان يعتدي علي بانتظار الأمر أن ينتهي"، لافتة إلى أنها لم تخبر زوجها بالأمر أو أي أحد آخر.



ويذكر، أن الطبيب المتهم، يدعى روبيرت هادين، وكان يعمل في المنشأة الطبية المعروفة بجامعة كولومبيا، ويواجه 9 اتهامات من نساء في الوقت الحالي، قام بالاعتراف باعتداءين وسحبت شهادة ممارسة الطب التي يحملها، كجزء من اتفاق مع الادعاء.

رام الله - دنيا الوطنكشفت إيفيلين يانغ، زوجة المرشح الرئاسي بالانتخابات الأمريكية 2020، اندرو يانغ، تفاصيل الاعتداء الجنسي، الذي تعرضت له خلال زيارة طبيب نسائي، عندما كانت حامل في شهرها السابع العام 2012.وقال يانغ في مقابلة مع (سي ان ان): "كنت في غرفة الفحص وكنت مرتدية لملابسي، ومستعدة، وقال لي في آخر دقيقة كنوع من العذر، قال شيئاً عن أنني بحاجة إلى عملية قيصرية بعدها مضى إلى إمساكي، وجذبني نحوه ونزع ملابسي، وفحصي دون ارتداء قفازات".