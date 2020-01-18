إصابة أربعة عمال أتراك بانفجار سيارة مفخخة جنوب العاصمة الصومالية

انفجار في الصومال - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب أربعة عمال أتراك، اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة، بمدينة أفجوي الصومالية، جنوب العاصمة مقديشو، حسب مصدر في السفارة التركية.



وكان مصدر في الشرطة الصومالية، أفاد أن انتحارياً يقود سيارة مفخخة، استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزًا لجمع الضرائب في منطقة "بودبودكا".



وقال رئيس قسم الشرطة بإقليم شبيلى السفلى، عبدي ابراهيم: إن التفجير استهدف منطقة تضم نقطة أمنية حكومية، وموقعا لشركة "اينيز" التركية، لتخزين أدوات البناء في منقطة بودبودكا بمدينة أفجوي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (الأناضول).



وأضاف عبدي: أن التفجير تسبب في إصابة 12 شخصا بينهم مواطين أتراك كانوا يعملون لدى الشركة التركية التي تقوم على إنشاء طريق يربط العاصمة بمدينة أفجوي الزراعية.



فيما أفادت السفارة التركية بأن من بين المصابين، أربعة عمال أتراك، تم نقلهم إلى مستشفى رجب طيب أردوغان في مقديشو، لتلقي العلاج، وفق معلومات أولية.



وأضاف المصدر أن التفجير كان قويا وأسفر عن خسائر بشرية ومادية، دون ذكر عدد الضحايا التفجير.



وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن التفجير.