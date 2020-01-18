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مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: نأمل بفتح موانئ النفط بشرق البلاد خلال أيام

مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: نأمل بفتح موانئ النفط بشرق البلاد خلال أيام
قوات مسلحة في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم السبت: إنه يأمل في إعادة فتح موانئ النفط في شرق البلاد، خلال بضعة أيام، بعد إغلاقها يوم الجمعة، لكنه لا يمكنه التكهن بذلك.

وأضاف: "إذا لم يتم حل هذا الأمر، اليوم أو الغد فأتوقع طرحه" في إشارة إلى اجتماع تستضيفه برلين يوم الأحد، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ومن المقرر، أن تستضيف العاصمة الألمانية، برلين، يوم الأحد، قمة، في مسعى لإرساء الاستقرار في ليبيا.

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