شؤون فلسطينية

وصول موكب بطريرك الأرمن إلى بيت لحم

وصول موكب بطريرك الأرمن إلى بيت لحم
وصول موكب بطريرك الأرمن إلى بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
وصل اليوم السبت، إلى بيت لحم قادماً من مدينة القدس، موكب بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوغيان، لترؤس قداس منتصف الليل، لمناسبة عيد الميلاد المجيد والغطاس، حسب تقويم الكنيسة الأرمنية.

‎وكان موكب البطريرك انطلق من مقر البطريركية في باب الخليل بمدينة القدس وصولاً إلى دير مار الياس، واستقبله رئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس، ونائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ورئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير، وكاهن رعية الأرمن في بيت لحم، ووجهاء الطائفة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسـسات المدينة، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

و‎بعد الاستقبال، تابع الموكب سيره نحو دوار العمل الكاثوليكي، وتقدمه مجموعات كشفية ارمنية، مرورا بشارع النجمة وصولا الى ساحة المهد، وجرى له استقبال رسمي حسب (الستاتيكو) المتبع من قبل محافظ بيت لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ورئيس اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، ورئيس بلدية، بيت لحم أنطون سلمان، وقائد منطقة بيت لحم، العميد ناصر عمر، ومدير عام الشرطة، العقيد طارق الحاج.

وقال خوري: "نحتفل اليوم بهذا العيد الديني الوطني؛ لنؤكد أن شعبنا يحتفل مجتمعاً بمناسباته، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بفعل الاحتلال".

وترأس البطريرك صلاة خاصة، استعداداً لقداس منتصف الليل.

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