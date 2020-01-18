تيسير خالد: نقل هندوراس سفارتها للقدس اعتداء على حق سيادي لفلسطين

وأشار خالد إلى أن مشاورات تجري منذ عام تقريباً بين هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة، تتناول مسألة افتتاح سفارة هندوراسية في القدس، دون أن تتحرك جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أو أي من دولها الأعضاء.





وأكد أن الوقت لم يفت بعد، لتحذير رئيس هندوراس من الإقدام على هذه الخطوة، وتذكيره بأن خطوة كهذه لا علاقة لها بحق من حقوق السيادة، كما يدعي الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز، بقدر ما تنطوي على عمل استفزازي، يشكل بحد ذاته خروجاً على القوانين والشرعية الدولية، واعتداء فظاً على حق سيادي لدولة فلسطين، تحت الاحتلال، كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، والذي تم بموجبه الاعتراف بعضوية فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطندان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعلان رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، أن حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، دون التدقيق بما يترتب على ذلك من مس خطير بحق سيادي لدولة فلسطين في أراضيها المحتلة، بما فيها مدينة القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن هندوراس، كانت قد افتتحت في أيلول/ سبتمبر الماضي، مكتباً تجارياً في القدس، كامتداد لسفارتها في تل أبيب، دون أن تجد تلك الخطوة الاستفزازية ردود فعل مناسبة من الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي، الأمر الذي شجع رئيسها على الإعلان بأن بلاده، سوف تستكمل تلك الخطوة بفتح السفارة، بمجرد أن تفتتح دولة الاحتلال الإسرائيلي سفارة لها في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا، لتكون هندوراس البلد الثاني، بعد غواتيمالا، الذي يقوم بنقل سفارته من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.