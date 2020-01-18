شؤون فلسطينية

"الصحة": ماضون في الانفكاك عن الاحتلال بخفض عدد التحويلات الطبية

"الصحة": ماضون في الانفكاك عن الاحتلال بخفض عدد التحويلات الطبية
وزارة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، د. كمال الشخرة: إن الرئيس محمود عباس، تبرع بأجهزة طبية متطورة لكافة مستشفيات الوطن، لافتاً إلى أنه مستمر بدعمه لوزارة الصحة، وصولاً إلى توطين الخدمة الصحية، ووقف تحويل المرضى خارج فلسطين، والتخفيف عن المواطنين أعباء السفر ودفع المال.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: أن الرئيس عباس تبرع بتسعة أجهزة (التراساوند) حديثة، سبعة منها متنقلة واثنان ثابتان؛ لفحص السيدات الحوامل حيث يمكن نقل الأجهزة من قرية لأخرى؛ لتقديم رعاية صحية أولية، موضحاً أن دفعة جديدة من 70 جهازاً، سيتم تقديمها لوزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة المقبلة.

وشدّد الشخرة على أهمية دعم الرئيس لتوجهات وزارة الصحة، في استقطاب كوادر طبية للعمل بالمستشفيات، وخاصة الأمراض النادرة، مؤكداً أن الوزارة ماضية في طريقها للانفكاك عن الاحتلال، بخفض عدد التحويلات الطبية من خلال تطوير القطاع الصحي، وتقديم حدمة أفضل للمرضى.

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة عدوان البرغوثي: إن تبرع الرئيس محمود عباس بأجهزة طبية لوزارة الصحة مهم جداً، ضمن استراتيجية الاستقلال الطبي عن الاحتلال.

وأضاف: أن القطاع الطبي في فلسطين، يحتاج لرفع معدلات التوظيف، وشراء أجهزة جديدة، موضحاً أن نسبة الأَسِرّة لكل ألف مواطن تبلغ 1.2% في حين تبلغ عالميا 3.4%، وهو ما يحتاج لجهود أكبر؛ لتقديم خدمة مهنية ولائقة للمرضى، وتعاون القطاعين العام والخاص.

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