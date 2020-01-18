الرويضي: اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى يؤكد حالة الرُعب لديه



وأكد في تصريحات في لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، دعم منظمة المؤتمر الإسلامي، للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في محكمة الجنايات الدولية، وكذلك دعم الوصاية الأردنية على الأقصى، والأوقاف الإسلامية، باعتبارها الأداة التنفيذية الوحيدة لإدارة شؤون المسجد المبارك.



وأشار إلى اجتماع المنظمة الإسلامية في جدة الأسبوع الماضي، على مستوى المندوبين، واجتماع صندوق التضامن الإسلامي قبل يومين؛ لبحث توسيع عملية الدعم في القدس، ودعم صمود المقدسيين.

رام الله - دنيا الوطنقال ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين، أحمد الرويضي: إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين في الأقصى فجر أمس، أثبت حالة الرعب والخوف لديه، من التوافد الكثيف لأبناء شعبنا في القدس، وإدراكه أن كل إجراءاته القمعية، لن تركعهم، ولن تمنعهم من الصلاة فيه.