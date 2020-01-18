شؤون فلسطينية

صبيح: اجتماع في ماليزيا لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة

صبيح: اجتماع في ماليزيا لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة
الرئيس عباس والزعنون وصبيح
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح: إن اجتماعاً قريباً، سيعقد في ماليزيا، سيتم خلاله إطلاع الوفود الممثلة عن برلمانات العالم، على انتهاكات دولة الاحتلال بحق الأماكن المقدسة، وسيبحث في كيفية مناصرة ودعم أهلنا في القدس المحتلة، الذين يدافعون عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: أن إسرائيل تضيف إلى تاريخها الأسود، انتهاكاتها لحرمات الأماكن المقدسة، مشدداً على أن شعبنا لن يتنازل أو يتهاون في الدفاع عن مقدساته.

وأكد على أن من أولويات أعمال المجلس، إطلاع البرلمانات الآسيوية والإفريقية، على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات، وبخاصة الأقصى، وما تشكله من خطورة على الأمن 
والسلم الدوليين.

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