شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة: الاحتلال يفتح سدود وعبّارات مياه الأمطار للمرة الثالثة في أسبوع

"الزراعة" بغزة: الاحتلال يفتح سدود وعبّارات مياه الأمطار للمرة الثالثة في أسبوع
غرق أراضٍ زراعية شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الزراعة، بغزة، اليوم: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فتحت للمرة الثالثة خلال أسبوع، سدود وعبّارات مياه الأمطار شرق غزة.

وكانت الوزارة، أكدت الأسبوع الماضي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت بشكل متعمد، على فتح سدود تجمع مياه الأمطار على أراضي المزارعين شرقي الشجاعية.

وأضافت في تصريح لها عبر موقع (فيسبوك): أن هذا الأمر أدّى إلى غرق حوالي 1000 دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلية (شعير، قمح، بيقا.. الخ)، ومحاصيل أخرى مثل (ملفوف، زهرة، بازيلاء ...الخ).

وكانت مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، قالت: إن إسرائيل تواصل منذ أسبوعين، وبشكل متكرر وممنهج، سياسة إلحاق الأذى بقطاع غزة، ومزارعيه.

وقالت المجموعة: إن القطاع، شهد مع بداية المنخفضات الجوية لهذا الأسبوع، موجة من تدفق مياه الأمطار الجارية من شرقي القطاع، خصوصاً شرقي مدينة غزة، من برك تجميع مياه الأمطار المقامة من الجانب الإسرائيلي شرقي القطاع.

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