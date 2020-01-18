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الإمارات: ندعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا

الإمارات: ندعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا
خليفة حفتر وخصمه السراج
رام الله - دنيا الوطن
 قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن "الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر (بشأن ليبيا) وأهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار" هناك.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم الجمعة: أنه "يتطلع لنجاح مؤتمر برلين" وشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبي، وفق ما أفادت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت يوم الخميس: إن مؤتمر برلين، الذي سيعقد يوم غدٍ الأحد، يجب أن يحاول تنفيذ حظر على الأسلحة مجدداً في ليبيا.

من جهة أخرى، أفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين، ستتبادل وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك، في بيان صادر عن دائرة الاتصال، السبت، بخصوص مؤتمر برلين، الذي ينعقد الأحد بمشاركة 12 دولة على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا.

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