القواسمي: تعذيب أسرانا يُظهر الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح: "إن تعذيب أسرانا البواسل، خلف قضبان سجون الاحتلال، يظهر حجم الإرهاب والوحشية الإسرائيلية، والوجه الحقيقي القبيح لدولة تكذب بادعاءاتها الباطلة بالديمقراطية".



وأوضح القواسمي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن هذا الأسلوب الوحشي في استخدام أبشع أنواع التعذيب مع الأسرى، وما يجري في أقبية التحقيق في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من تعذيب همجي تجاوز كل القيم الإنسانية، ما هو إلا نوع من أنواع القمع والإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.



وطالب القواسمي كل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، بالتدخل الفوري، وفضح هذه الجرائم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية عن هذه الممارسات البشعة، بحق الأسرى البواسل.