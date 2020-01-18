بعد إجرائه عملية جراحية.. المرجع الشيعي الأعلى بالعراق يخرج من المستشفى

المرجع الأعلى في العراق على السيستاني

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رام الله - دنيا الوطن

غادر المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، المستشفى، الجمعة، بعد خضوعه لعملية جراحية، أجريت له جراء كسر في أعلى عظم الفخذ.



وقال ممثل المرجعية الدينية، أحمد الصافي، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة النجف (جنوب)، إن السيستاني غادر المستشفى إلى منزله في النجف، مضيفاً: أن وضع السيستاني الصحي تحسن، وأنه يتماثل للشفاء، وأن "العملية الجراحية كانت ناجحة وصحة السيد السيستاني مستقرة"، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأردف: أن السيستاني "كان في أتم وعيه أثناء العملية، ولم يكن هناك تخدير عام، بل اكتفى الفريق الطبي بالبنج الموضعي فقط".



وأجريت عملية جراحية للسيستاني في أحد مستشفيات النجف، الخميس، بعد أن تعرض لالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر أعلى عظم الفخذ.



وقال وزير خارجية العراق محمد الحكيم، في تغريدة على (تويتر): " نشكر الله أن صاحب السماحة آية الله السيستاني، خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم في العراق".



فيما كتبت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" عبر حسابها على (تويتر)، "دام صوته (السيستاني) وحكمته إلهاماً لنا جميعاً".



ويحظى السيستاني (91 عاماً) باحترام واسع داخل العراق وخارجه، وخاصة بين الأكثرية الشيعية وسط وجنوبي البلاد.



وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، قد قدم استقالته من منصبه مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019، بعد أن دعا السيستاني البرلمان لإعادة النظر في الثقة الممنوحة للحكومة.



ولا يتدخل السيستاني في الأمور السياسية إلا في أوقات الأزمات، ويعتبر من أشد المؤيدين للاحتجاجات المناهضة للفساد والداعية للإصلاح، التي يشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019.