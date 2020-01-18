الرئيس التركي رجب طيب آردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا، يمر عبر تركيا.



وقال في مقال لصحيفة (بوليتيكو) الأوروبية، نشرته السبت: إن ترك ليبيا تحت رحمة بارون حرب، سيكون خطأ تاريخياً، مضيفاً: "سنقوم بتدريب قوات الأمن الليبية، والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر".



وتابع أردوغان: "الطريق المؤدي للسلام في ليبيا، يمر عبر تركيا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول)، مشيراً إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، أن يُظهر للعالم، أنه لاعب مهم في الساحة الدولية.



وزاد الرئيس التركي: "ينبغي ألّا ننسى، أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة؛ إذا جرى إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا".