وصول وزير الخارجية الأردني إلى بغداد













رام الله - دنيا الوطنأفادت (روسيا اليوم)، اليوم السبت، بوصول وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى العاصمة بغداد.وقال نقلاً عن مصدر في الخارجية العراقية، إن "الصفدي وصل صباح اليوم إلى بغداد"، مبيناً أن "وزير الخارجية الأردني يحمل معه رسالة من الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين".وأضاف، أن الصفدي، سيعقد مؤتمراً صحفياً مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم.