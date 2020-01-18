دياب: إصدار شهادات لا تحمل شعار (أونروا) مؤشر خطير وله دلالاته السياسية

أكد نبيل دياب، القيادي فى حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، المسؤول الإعلامي فى اللجنة الشعبية للاجئين فى مخيم جباليا، أن إصدار شهادات الفصل الأول للطلبة الدارسين في مدارس (أونروا) بدون أن تحمل شعارها، سابقة ومؤشراً خطيراً له أبعاده ودلالاته السياسية الخطيرة، وتلويح يتساوق مع المحاولات الرامية لتصفية (أونروا) وتقويض دورها والتنصل من مسؤولياتها إزاء الاستمرار بعملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.





رام الله - دنيا الوطنوقال في تصريح صحفي له، وصل "دنيا الوطن": "أمام هذا المشهد والمساس الخطير بوجود (أونروا) بمسؤوليتها عن اللاجئين الفلسطينيين، فإنها مطالبة بإيضاح هذا الأمر، والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وبما يضمن إزالة أي التباس، حيال هذا الشأن، خاصة وأن (أونروا) حصلت على تجديد التفويض لعملها، فهي وبالقرارات الأممية مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، ودورها لم ينته إلا بتحقيق حق العودة، الذي لن يسقط بالتقادم".