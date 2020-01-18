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شاهد: روحاني يقطع صلاته خلف خامنئي.. فهل هناك "خلافات"؟

شاهد: روحاني يقطع صلاته خلف خامنئي.. فهل هناك "خلافات"؟
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة واسعة، مقطع فيديو لصلاة الجمعة، التي أمّ بها المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، لأول مرة منذ 8 سنوات.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قطع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لصلاته خلف خامنئي، الأمر الذي أثار تكهنات وتساؤلات عن وجود (خلاف) بين أعلى شخصيتين في النظام الإيراني، وذلك وفق (سي إن إن).

 

وعلق محمد مجيد الأحوازي على صفحته المعرفة في (تويتر) على مقطع الفيديو هذا بالقول: "تحدث خامنئي اليوم عن عدة ملفات، وكما أشرت هناك خلافات حادة بدأت تظهر إلى العلن بين خامنئي وروحاني، هنا روحاني يترك صلاة الجمعة قبل أن ينتهي خامنئي! وتعرض روحاني لهجوم شديد من قبل وسائل الإعلام المقربة من خامنئي، بسبب هذا الموقف!".

ويذكر، أن خامنئي تحدث باللغة العربية، خلال خطبة الجمعة، تطرق فيها لملف العلاقات بين العراق وإيران، الأمر الذي اعتبره البعض، محاولة للتأثير على الرأي العام العراقي، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مظاهرات ضد إيران وأمريكا.

وفيما يلي عدد مما تداوله النشطاء حول هذا المقطع:




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