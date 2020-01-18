العاهل المغربي يزور "بيت الذاكرة" اليهودي في الصويرة

رام الله - دنيا الوطن

في بادرة تهدف تثمين الموروث الثقافي والديني للطائفة اليهودية المغربية، زار العاهل المغربي الملك محمد السادس، (بيت الذاكرة)، في المدينة العتيقة بالصويرة، وهو فضاء تاريخي، ثقافي وروحي لحفظ الذاكرة اليهودية المغربية.





ويُعدّ المشروع فريداً من نوعه بجنوب البحر الأبيض المتوسط، وفي العالم الإسلامي.





يحتضن (بيت الذاكرة) بعد ترميمه، كنيس (صلاة عطية)، ودار الذاكرة والتاريخ (بيت الذاكرة)، والمركز الدولي للبحث حاييم وسيليا الزعفراني حول تاريخ العلاقات بين اليهودية والإسلام.





وقال أندري أزولاي مستشار العاهل المغربي والرئيس المؤسس لـ(جمعية الصويرة - موغادور) المساهمة في هذا المشروع، إنّ زيارة الملك محمد السادس لهذا المركز تؤشر لنهضة هذه المدينة التي لطالما كانت منفتحة على باقي العالم، مشيراً إلى أنّه يوم تاريخي يحمل بصمة (مغربنا العريق) الذي تمكن "من الحفاظ على التنوع الكبير الذي يعتبر الغنى المركزي لبلدنا".





وأضاف أزولاي أنّ "هذا البيت هو بيت للذاكرة والتاريخ، كما يعد بمثابة تلك البوصلة المغربية، التي يحتاج إليها العالم اليوم، عالم يبحث عن مرجعيات، عالم يدير ظهره لكل القيم، التي هي في الأصل قيم بلدنا، بقيادة أمير المؤمنين".





ويُعدّ "بيت الذاكرة"، وكنيس "صلاة عطية"، مكاناً للذاكرة يروي بواسطة المعروضات التي توجد به الديانة اليهودية في مدينة الصويرة وموروثاتها، انطلاقاً من طقوس تقديم الشاي، مروراً بفن الشعر اليهودي، ثم صياغة الذهب والفضة، والطرز، وخياطة القفطان، فالفنون الثقافية، والأدب، والعادات الصويرية بالكنيس، وصولاً إلى المحلات التجارية الكبرى التي شكلت "إشعاع موغادور" في القرنين 18 و19.





ويشرح "بيت الذاكرة"، جميع مراحل حياة اليهود بالصويرة، منذ الميلاد إلى الوفاة، ومنذ بلوغ الشاب اليهودي سن الـ13 (بار ميتزفاه) إلى بلوغ سن الزواج، ويعتبر أيضاً فضاء تربوياً بفضل "المركز الدولي للبحث حاييم وسيليا الزعفراني"، حول تاريخ العلاقات بين اليهودية والإسلام، الذي يشكل فضاء للتبادل بين الباحثين من مختلف الآفاق، وفضاء للتشارك ومقاومة فقدان الذاكرة.





وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، أودري أزولاي، إن بيت الذاكرة، الفضاء التاريخي والثقافي والروحي لحفظ الذاكرة اليهودية المغربية وتثمينها، يُعدّ بمثابة "رسالة مهمة تؤكد تنوع المغرب وتعددية ثقافاته التي تشكل غناه".





وأبرزت أزولاي أنّ مدينة الصويرة اكتسبت صفة العالمية، وحازت على اعتراف المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وذلك بفضل موروثها ومدينتها العتيقة التي صُنّفت ضمن التراث الإنساني العالمي.





وأضافت المديرة العامة لـ "يونيسكو" أنّ التراث اللامادي للمدينة حظي هو الآخر باعتراف المنظمة العالمية، لا سيما ثقافة "كناوة" المميزة في موسيقاها وطقوسها ودلالاتها، مشيرة إلى أنّ هذه الموسيقى تستمد مقوماتها ومعانيها داخل الصويرة من خلال "المعلمين" الذين ينضحون بالحياة.





وإلى جانب تمتعها بالتعددية والتنوع والحياة الثقافية من خلال الرقص والموسيقى والرياضات كذلك، أشارت أزولاي إلى أنّ مدينة الصويرة اكتسبت أيضاً صفة الحداثة بانضمامها أخيراً إلى شبكة "اليونيسكو" للمدن المبدعة، وهو ما يعطيها دفعة للسير قدماً نحو المستقبل.





وكان في استقبال العاهل المغربي خلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى مستشاره أندري أزولاي، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، أودري أزولاي، الحاخام الأكبر للدار البيضاء، جوزيف إسرائيل، والحاخام الأكبر، ديفيد بينتو.





وبمناسبة هذه الزيارة أدّى المنشد ميشال أبيتان بعض الترانيم الدينية، فيما تلا الحاخام الأكبر للدار البيضاء، جوزيف إسرائيل دعوات بارك فيها الملك، قبل أن يسلم المستشار أزولاي للملك نسختين من القرآن الكريم والتوراة.





وبمناسبة هذه الزيارة حضر إلى الصويرة 27 شخصية من الطائفة اليهودية المغربية ومن العالم، من بينهم الفنان الكوميدي الفرنسي - المغربي، جاد المالح، الذي قال إن "بيت الذاكرة" يعطي دفعة قوية لقيم السلام والحوار والانفتاح التي يروج لها المغرب.





وتأتي زيارة العاهل المغربي لـ "بيت الذاكرة" اليهودي في إطار زيارته للمدينة العتيقة للصويرة، التي اكتست حلة جديدة بفضل البرنامج التكميلي لتأهيل المدينة العتيقة للصويرة وتثمينها (2019 - 2023)، الذي كلف استثمارات بقيمة 300 مليون درهم (30 مليون دولار).وتوجد أربعة مشروعات، مندرجة في إطار هذا البرنامج قيد الإنجاز (ترميم السور التاريخي للمدينة العتيقة، وترميم وإعادة الاعتبار لبرج باب مراكش، ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار، وترميم سقالة الميناء)، في حين توجد سبعة مشروعات أخرى، مندرجة في إطار البرنامج نفسه، في طور الانطلاق (تأهيل تعاونية دار العرعار، والكنيسة البرتغالية.



