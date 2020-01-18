طالبان مُستعدة لوقف إطلاق النار 10 أيام ولمحادثات مع الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وكالة (رويترز)، أن حركة طالبان الأفغانية، ستنفذ وقفاً لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، وتقلل الهجمات على القوات الأفغانية، وتجري محادثات مع مسؤولي الحكومة، إذا توصلت إلى اتفاق مع المفاوضين الأمريكيين في محادثات الدوحة.
وبحسب مصدرين للوكالة، يُحيي الاتفاق، في حالة التوصل إليه، الأمل في حل طويل المدى للصراع في أفغانستان، حيث قال متحدث باسم مكتب طالبان في الدوحة: إن مفاوضين من الحركة والولايات المتحدة، التقوا يومي الأربعاء والخميس، لبحث توقيع اتفاق سلام.
وقال المتحدث سهيل شاهين على (تويتر) في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة: إن المحادثات بين الجانبين كانت (مفيدة) وسوف تستمر بضعة أيام.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ألغى المحادثات المتقطعة مع طالبان في أيلول/ سبتمبر، بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم نفذته الحركة.
واستؤنفت المحادثات، بعدما زار ترامب القوات الأمريكية في أفغانستان في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنها توقفت مرة أخرى في الشهر التالي، بعدما نفذت الحركة هجوماً انتحارياً على قاعدة أمريكية خارج كابول، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.
وأبلغ مصدران مطلعان (رويترز) أن قيادة طالبان العليا، وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار عشرة أيام، مع القوات الأمريكية، بمجرد توقيع اتفاق في الدوحة، و"تقليل" الهجمات على الحكومة الأفغانية.
وقال قائد كبير في طالبان "أرادت الولايات المتحدة، أن نعلن وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، وهو ما رفضناه، وافق مجلس الشورى (بالحركة) على وقف إطلاق النار في يوم توقيع اتفاق السلام".
وأضاف: أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يمكن أن تعقد طالبان والحكومة الأفغانية اجتماعاً مباشراً في ألمانيا، وكانت الحركة ترفض في السابق الدخول في محادثات مع الحكومة.
كشفت وكالة (رويترز)، أن حركة طالبان الأفغانية، ستنفذ وقفاً لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، وتقلل الهجمات على القوات الأفغانية، وتجري محادثات مع مسؤولي الحكومة، إذا توصلت إلى اتفاق مع المفاوضين الأمريكيين في محادثات الدوحة.
وبحسب مصدرين للوكالة، يُحيي الاتفاق، في حالة التوصل إليه، الأمل في حل طويل المدى للصراع في أفغانستان، حيث قال متحدث باسم مكتب طالبان في الدوحة: إن مفاوضين من الحركة والولايات المتحدة، التقوا يومي الأربعاء والخميس، لبحث توقيع اتفاق سلام.
وقال المتحدث سهيل شاهين على (تويتر) في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة: إن المحادثات بين الجانبين كانت (مفيدة) وسوف تستمر بضعة أيام.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ألغى المحادثات المتقطعة مع طالبان في أيلول/ سبتمبر، بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم نفذته الحركة.
واستؤنفت المحادثات، بعدما زار ترامب القوات الأمريكية في أفغانستان في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنها توقفت مرة أخرى في الشهر التالي، بعدما نفذت الحركة هجوماً انتحارياً على قاعدة أمريكية خارج كابول، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.
وأبلغ مصدران مطلعان (رويترز) أن قيادة طالبان العليا، وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار عشرة أيام، مع القوات الأمريكية، بمجرد توقيع اتفاق في الدوحة، و"تقليل" الهجمات على الحكومة الأفغانية.
وقال قائد كبير في طالبان "أرادت الولايات المتحدة، أن نعلن وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، وهو ما رفضناه، وافق مجلس الشورى (بالحركة) على وقف إطلاق النار في يوم توقيع اتفاق السلام".
وأضاف: أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يمكن أن تعقد طالبان والحكومة الأفغانية اجتماعاً مباشراً في ألمانيا، وكانت الحركة ترفض في السابق الدخول في محادثات مع الحكومة.
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