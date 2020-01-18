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شؤون فلسطينية

البرغوثي: الاحتلال تجاوز كل الحدود في ممارسة التعذيب واعتقال الأطفال

البرغوثي: الاحتلال تجاوز كل الحدود في ممارسة التعذيب واعتقال الأطفال
مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إن سلطات الاحتلال، تجاوزت كل الحدود في خروقات حقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة في تصعيدها الخطير لممارسة التعذيب ضد الأسرى والمعتقلين، وفي اعتقال الأطفال القصر.

وأضاف البرغوثي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن حالتي الأسيرين سامر العرابيد، ووليد حناتشه، تظهر مدى استخفاف سلطات الاحتلال، بحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وحقوق الأسرى، الذين يتعرضون لتعذيب منهجي، سيودي بحياة بعضهم، إذا سمح له بالاستمرار.

وطالب البرغوثي،  ممثلي الدول ورؤسائها الذين ينوون زيارة إسرائيل، بمساءلتها عما تقوم به من تعذيب ضد الأسرى واستمرارها في اعتقال مئات الأطفال الفلسطينيين وإخضاعهم
 للإرهاب النفسي والجسدي.

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