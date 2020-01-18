معلمون في قطاع غزة يوجهون نداءً عاجلاً إلى الرئيس عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

وجه معلمون من تعيينات 2006-2007-2008 في قطاع غزة، نداءً عاجلاً إلى الرئيس محمود عباس.



وقال المعلمون في هذا النداء، إن معاناتهم لا تزال مستمرة، خاصة وأن هناك اتفاقاً بين مجلس الوزراء، وديوان الموظفين العام ووزارة التربية والتعليم على إنهائها.



وفيما يلي نص النداء، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئيس دولة فلسطين،،، حفظه الله ورعاه.



تحيّة البناء والدولة،،، أما بعد..



الموضوع: نداء عاجل من أبنائك معلمين تعيينات 2006-2007-2008.



نعلم أن هموم ومشاغل الوطن الحبيب كثيرة، ولكن ضاقت بنا الأرض ولم نجد إلا فخامتك لحل معاناتنا. سيادة الرئيس... لا نريد الإطالة على سيادتكم فمعاناتنا بدأت منذ أكثر من 13سنة وحتى تاريخ هذه الرسالة، ففي عام 2013 تم الاتفاق بين مجلس الوزراء برام الله وديوان الموظفين العام ووزارة التربية والتعليم على إنهاء معاناة معلمين تعيينات 2006-2007-2008 ولقد صدر قرار بحل موضوعنا بشكل كامل وتم بالفعل صدور الدفعة الأولي والدفعة الثانية عام 3/2017، اما الدفعة الرابعة لم تحل جزء صدر قرار تعين لهم ولم يستلم مستحقات وجزء لم يصدر لهم قرارات تعيين ولحتى الان نتلقى سلفة مالية 1500شيكل مع العلم كانت السلفة 2000شيكل حتى شهر 5/2017 وحتى عند نزول باقي فرق الراتب عن الأشهر الماضية لم تنزل لنا باقي السلفة كباقي الموظفين وبعد ذلك لا ندري لماذا توقفت الأمور عند هذه النقطة. وعدم إكمال بنود الاتفاق الذي سيتم بناءً عليه إنهاء ملفنا.



فخامة الرئيس...



كلنا ثقة وعلى الدوام بأنكم ستقومون بما تستطيعوا من أجل إنهاء هذا الملف الذي أثقل همومنا وعوائلنا ولا داعي لذكر تفاصيل وضعنا الذي يصعب الحديث عنه في هذا المقام. ونعلم جيداً أنكم أهلٌ لحمل هذه الأمانة والمساهمة في إنجاز وإنهاء هذه المعاناة التي استمرت لأكثر من سبع أعوام. ومساعدتنا في الحفاظ على ما تبقى لنا من كرامة لأننا اليوم نشعر بأننا أصبحنا عالة على أهلنا ونعيش أياما ليس فيها أي رابط بينها وبين الحياة الكريمة وفي قلوبنا نخبئ التفاصيل والجرح والوجع والقهر والحرمان.



لا نريد شيئا كثيراً .. نريد الحق والعدل والإنصاف، نريد أن نشعر أننا مثل باقي المعلمين .. نريد الأمان الوظيفي .. نريد الاستقرار لنا وعائلاتنا .. نريد لقمة العيش الكريمة . مرة أخرى نناشد سيادتكم التدخل لمساعدتنا في حل الموضوع، وسنبقى دائماً على العهد مع قيادتنا التاريخية.. الشرعية الممثلة في السيد الرئيس "أبو مازن" حفظه الله ورعاه. سدد الله خطاه وأدامه وأدامكم ذخراً وسنداً لنا ولهذا الوطن مع فائق الاحترام والتقدير



أبناؤكم معلمو تعيينات 2006-2007-2008 في قطاع غزة.